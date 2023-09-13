Тяжелые осложнения может вызвать несвоевременное лечение герпеса. Об этом рассказал эпидемиолог Николай Крючков в беседе с Пятым каналом.

По словам специалиста, некоторые разновидности герпеса могут провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Так, врач объяснил, что одним из видов герпеса является вирус Эпштейна — Барр, который вызывает мононуклеоз и повышает риск развития рака носоглотки и лимфы. Кроме того, герпес восьмого типа может спровоцировать развитие злокачественных новообразований на коже — саркомы Капоши.

Другие инфекции также могут провоцировать или повышать вероятность развития раковых опухолей, таким образом становясь не главным фактором, а ассоциированным.

Кроме того, врач объяснил, что при уже имеющихся онкологических диагнозах, снижается иммунитет и вирус герпеса может иметь в это время тяжелое воздействие на организм.