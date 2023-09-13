Российские ученые разрабатывают новый способ лечения онкологии

Злокачественные опухоли приводят к тому, что иммунный ответ на вирусы и патологии ослабевает. Российские специалисты на этом фоне разрабатывают новый способ защиты для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказали в университете «Сириус».

Ученые из научного Центра трансляционной медицины разрабатывают средства, с помощью которых интерферирующие РНК будут адресно доставляться в «сломанные» макрофаги с целью снижения уровня катепсина В.

Специалисты считают, что проблему может решить перепрограммирование макрофагов – клеток, которые в организме отвечают за борьбу с инфекцией.

Российские ученые рассчитывают, что этот подход может стать универсальной терапией при лечении онкологических болезней. Работа над этим методом будет продолжаться до 2025 года в Лабораторном комплексе Университета.