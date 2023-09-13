Врач объяснила, когда храп говорит о серьезной опасности

Отоларинголог Емельянова объяснила, когда храп говорит о серьезной опасности
На самом деле за храпом могут скрываться крайне серьезные причины. Об этом рассказала врач-отоларинголог Алена Емельянова «Вечерней Москве».
Врач объяснила, что доброкачественный храп может быть главным симптомом серьезного болезни.
По ее словам, храп может говорить о наличии тяжелого состояния: синдром обструктивного апноэ, которое характеризуется остановками дыхания во сне. Из-за этих повторяющихся остановок человек пробуждается, грубо прерывается сон, снижается уровень кислорода в кров.
Это может вызвать полную остановку дыхания во сне даже со смертельным исходом, повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых инсульт и инфаркта миокарда.
Есть и другие причины возникновения храпа:
курение
ожирение
алкоголь
снотворные
болезни центральной нервной системы (эпилепсия);
заболевания ЖКТ (гастроэзофагеальный рефлюкс);
лор-патология и болезни легких.
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