Врач объяснила, когда храп говорит о серьезной опасности

На самом деле за храпом могут скрываться крайне серьезные причины. Об этом рассказала врач-отоларинголог Алена Емельянова «Вечерней Москве».

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Врач объяснила, что доброкачественный храп может быть главным симптомом серьезного болезни.

По ее словам, храп может говорить о наличии тяжелого состояния: синдром обструктивного апноэ, которое характеризуется остановками дыхания во сне. Из-за этих повторяющихся остановок человек пробуждается, грубо прерывается сон, снижается уровень кислорода в кров.

Это может вызвать полную остановку дыхания во сне даже со смертельным исходом, повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых инсульт и инфаркта миокарда.

Есть и другие причины возникновения храпа:

курение

ожирение

алкоголь

снотворные

болезни центральной нервной системы (эпилепсия);

заболевания ЖКТ (гастроэзофагеальный рефлюкс);

лор-патология и болезни легких.