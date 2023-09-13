Врач назвала самое опасное заболевание, передающееся половым путем

Врач Шпакова назвала самое опасное заболевание, передающееся половым путем
Половым путем передаются самые разные болезни, но среди них есть самое опасное, осложнением которого может стать рак. Об этом заболевании рассказала главный внештатный специалист по дерматовенерологии региона Наталья Шпакова в беседе с РИА «ФедералПресс».
По словам специалиста, самым опасным заболеванием, которое передается половым путем, считаются аногенитальные венерические бородавки. Их вызывает вирус папилломы человека,
«Есть определенные его типы, которые приводят к предраковым состояниям, особенно у женщин – например, поражению шейки матки», – сообщила Наталья Шпакова.
Люди, которые перенесли ВПЧ, нужно регулярно проходить осмотры и следить за своим состоянием, чтобы выявить возможное заболевание на ранней стадии.
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