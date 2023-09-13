Выяснилось, что владельцы собак реже страдают деменцией

Американские ученые-социологи из университетов Флориды и Мичигана исследовали связь между владением собакой и когнитивными нарушениями у пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Aging and Health (JAH).

Ученые смогли выяснить, что владельцы собак в возрасте старше 65 лет лучше сопротивляются деменции и болезни Альцгеймера, а помогают им в этом любимые питомцы.

В ходе более ранних исследований было выявлено, что на развитие деменции можно повлиять примерно в трети случаев. Среди возможных причин: отсутствие физической активности и социальных контактов, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и хронический стресс. Общение с собакой помогает поддерживать когнитивное здоровье пожилого человека, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, снижается чувство одиночества и риск депрессии.

В новом исследовании участвовали 1396 человек в течение шести лет. Участникам предлагалось решать математические задачи и запоминать новые слова. Те, кто завел питомца не менее пяти лет назад, показали лучший результат.

По мнению ученых, все дело в том, то в процессе общения с собакой выделяется гормон окситоцин, который и помогает сохранять когнитивное здоровье.