Ростовские врачи приняли роды у женщины, не знавшей о беременности

В городскую больницу Ростова обратилась женщина с жалобами на невыносимые боли в области живота, пациентка подозревала, что у нее миома матки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

© Газета.Ru

Обеспокоенная своим состоянием и болью жительница Ростова, подозревая у себя опухоль, отправилась к врачам, когда болевые ощущения уже было невозможно терпеть.

Во время осмотра медики поняли, что причиной болей стала вовсе не миома матки, а начавшиеся роды. Пациентка девять месяцев не подозревала о своей беременности, спустя час после поступления в больницу у нее родился здоровый ребенок весом 3,5 кг.