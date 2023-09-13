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Врач объяснила, как выявить туберкулез на ранней стадии

Как выявить туберкулез на ранней стадии развития, рассказала профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова в беседе с NEWS.ru.

Врач объяснила, как выявить туберкулез на ранней стадии
© Unsplash

По словам специалиста, первые признаки патологического процесса в легочной ткани можно заметить на флюорограмме или рентгенограмме органов грудной клетки. Проходить это исследование нужно обязательно всем, кто контактировал с больными людьми.

Оксана Пивоварова отметила, что сегодня туберкулез можно полностью вылечить, однако лечение длительное - не менее шести месяцев.

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Ранее врач Клевно рассказала, кто подвержен заражению туберкулезом в большей степени.

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