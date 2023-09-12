Названо число выявленных у россиян в 2023 году злокачественных опухолей

В первом и втором кварталах текущего года врачи-онкологи Центров амбулаторной онкологической помощи выявили более 116000 злокачественных новообразований.

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Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерину Каракулину.

Центрами амбулаторной онкологической помощи воспользовались почти 89 млн человек, при этом каждый четвертый человек был с подозрением на злокачественное образование. Диспансерное наблюдение на сегодняшний день является нагрузкой для онкологов, отметила Каракулина.