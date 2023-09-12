Назван простой способ избавиться от приступа мигрени

Мигрень может значительно влиять на самочувствие и качество жизни. Эксперт в области неврологии Александр Шопен рассказал в личном блоге, как можно избавиться от неприятных ощущений за короткий срок.

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По словам специалиста, положительного эффекта позволяет добиться выполнение простого упражнения. Оно не занимает более минуты.

Так, сначала требуется сильно сжать руки в кулаки перед собой. Как объяснил эксперт, это действие помогает активизировать кровообращение и подготовит организм к следующему этапу.

Далее нужно направить свой взгляд в верхний левый угол, а затем сильно давить языком в нёбо. После этого – сделать 13 поворотов головой в левую сторону.

При этом нельзя переставать выполнять предыдущие шаги, так как все должно выполняться в комплексе, обратил внимание Александр Шопен.