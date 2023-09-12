Назван простой способ избавиться от приступа мигрени

Эксперт в области неврологии Шопен поделился поделился простым способом избавления от приступа мигрени
Мигрень может значительно влиять на самочувствие и качество жизни. Эксперт в области неврологии Александр Шопен рассказал в личном блоге, как можно избавиться от неприятных ощущений за короткий срок.
По словам специалиста, положительного эффекта позволяет добиться выполнение простого упражнения. Оно не занимает более минуты.
Так, сначала требуется сильно сжать руки в кулаки перед собой. Как объяснил эксперт, это действие помогает активизировать кровообращение и подготовит организм к следующему этапу.
Далее нужно направить свой взгляд в верхний левый угол, а затем сильно давить языком в нёбо. После этого – сделать 13 поворотов головой в левую сторону.
При этом нельзя переставать выполнять предыдущие шаги, так как все должно выполняться в комплексе, обратил внимание Александр Шопен.
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