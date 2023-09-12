Женщина проглотила наушник, перепутав его с витаминами

Жительница Юты оказалась в больнице, проглотив наушник, она была увлечена разговором с подругой и не заметила, как вместо витамина запила водой AirPod. Об этом сообщает Daily Mail.

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52-летняя женщина рассказала, что беседовала с подругой, вытащив наушник из уха, в руках она держала витамины, готовясь их принять.

Разговор вышел столь увлекательным, что американка запила водой наушник и проглотила. Осознав ошибку, женщина испугалась и обратилась за медицинской помощью, ей стало казаться, что наушник застрял в горле.