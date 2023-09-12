Ученые выяснили, как трубочка для питья влияет на храп

В клинике Майо, США было проведено исследование, направленное на изучение причин храпа. Об этом сообщает

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Сейчас проводятся клинические испытания среди 40 респондентов. Ученые исследуют влияние регулярного питья из бутылки с трубочкой на храп.

Считается, что из бутылки с умной трубочкой помогает снизить проявления храпа благодаря тренировке мышц рта. Они контролируют язык, а значит и его расслабление во время сна, которое чаще всего приводит к храпу.

Апноэ во сне происходит, когда мышцы дыхательный путей расслабляются и дыхание отключается на десять секунд. Когда мозг понимает, что дыхание остановилось, он посылает сигнал к возобновлению этого процесса.