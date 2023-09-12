Британские врачи: утренняя усталость может указывать на опасное заболевание
Эксперты Национальной службы здравоохранения предупредили о том, что утренняя усталость может указывать на серьезный недуг – фибромиалгию.
Фибромиалгия – это хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. Данный недуг не вызывает ограничения движений, но способен ухудшить качество жизни человека.
Фибромиалгия может возникнуть у любого человека, но обычно она развивается в возрасте от 25 до 55 лет. Один из признаков, указывающих на развитие недуга – усталость после пробуждения, несмотря на полноценный восьмичасовой сон.
"Данное заболевание иногда препятствует глубокому сну», –подчеркнули эксперты.
Хотя точная причина неизвестна, считается, что фибромиалгия связана с аномальным уровнем определенных химических веществ в мозге.
Другие симптомы фибромиалгии включают ригидность и чувствительность мышц, общие трудности с засыпанием, головные боли и синдром раздраженного кишечника.
У людей также могут быть «проблемы с психическими процессами (известные как фиброзный туман) – в частности, трудности с концентрацией и запоминанием вещей.
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