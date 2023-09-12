Травматолог объяснил, как подобрать ортопедические стельки

Травматолог-ортопед, хирург Эльдар Кучава в интервью "Вечерней Москве" рассказал, как правильно выбрать ортопедические стельки и избавиться от боли в ногах.

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Эксперт напомнил о том, что существует множество разновидностей ортопедических стелек, которые выполняют разные функции. Так, спортивные стельки предназначены для улучшения амортизационных способностей во время бега, а каркасные позволяют грамотно распределять нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

При этом медик подчеркнул, что эффективнее всего стельки, изготовленные индивидуально для конкретного пациента. Это обусловлено тем, что у всех людей разные стопы, и вдобавок к этому большинство людей не симметричны и у них есть различия в строении скелета.

Кучава также добавил, что индивидуальные стельки делаются с учетом корректной постановки стопы.

В заключение медик отметил, что индивидуальные ортопедические стельки будут максимально эффективны, если пациент также практикует упражнения из лечебной физкультуры.