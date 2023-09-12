Гастроэнтеролог объяснила, как не отравиться едой из сервисов доставки

Гастроэнтеролог Дарья Елиневская в беседе с телеканалом "Мир 24" рассказала, как не отравиться едой из сервисов доставки.

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Медик напомнила, что острые кишечные инфекции могут приводить к летальным исходам. Особенно такие инфекции опасны для детей, которые не всегда могут рассказать о своих симптомах и о своем состоянии. Елиневская подчеркнула: если упустить момент, доктора могут оказаться не в силах спасти пациента.

Готовая еда имеет свойство портиться, если службы доставки закупают блюда в больших количествах и нарушают условия хранения, оставляя еду в теплом помещении.

"Достаточно совсем небольшого отрезка времени, чтобы заряд сальмонелл в несколько раз увеличился", – пояснила врач.

В заключение медик посоветовала избегать готовых блюд из доставки и готовить пищу самостоятельно на день из простых продуктов – в таком случае почти нет шанса отравиться.

Врач рекомендовала не употреблять блюда, приготовленные 2-3 дня назад. Если вы часто заказываете еду из сервисов доставки, следите за тем, чтобы блюда были приготовлены в тот же день.