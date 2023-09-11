Врач рассказал, когда требуется исправление носовой перегородки

Жалобы на затрудненное дыхание, синуситы, слизь в носоглотке, гнусавость – причины, с которыми обращаются к ЛОРу. Как правило, пациентам назначают консервативное лечение, которое только временно облегчает состояние и в большинстве случаев абсолютно неэффективно. Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Фуки рассказал, что иногда наиболее эффективным лечением является септопластика – операция по исправлению носовой перегородки.

© РИА "ФедералПресс"

«Раньше септопластику выполняли под контролем глаза и налобного освещения, это не позволяло осмотреть структуры, находящиеся позади искривленных участков перегородки. Естественно, сложности визуального контроля приводили к недостаточной коррекции в глубоких отделах костной перегородки, возникновению осложнений», – заявил врач.

Видео дня

Так, по словам Евгения Фуки, во время операции хирурги под общим наркозом создают форму перегородки носа, что улучшает проходимость носа и дыхание. Современные методы позволяют добраться до перегородки через слизистую оболочку, что улучшает последующее восстановление и уменьшает дискомфорт.

В современной практике применяется энергетическая хирургия, бескровность которой избавляет от использования тампонов. Для пациента это означает, что операция менее травматична и болезнена, а функционирование носовых проходов переходит на новый уровень сразу же по завершению операции, что позволяет быстрее вернуться к привычной жизни.

После такой операции у пациента не возникает отеков на лице, синяков, шрамов и других следов. Подобный метод позволяет человеку уже через 8 часов отправиться домой, а через 1–2 дня – вернуться к работе. Вместе с этим врач назначает противовоспалительную терапию и регулярные осмотры у специалиста. Пациенту временно противопоказаны высмаркивания, тяжелые физические нагрузки, посещение сауны и занятия дайвингом, передает слова специалиста РИАМО.

Фуки рассказал, что показаниями к септопластике являются травмы, искривления, жалобы на затрудненное дыхание, храп и частые ЛОР-заболевания.