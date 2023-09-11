В Москве хирурги удалили опухоль мозга новорожденному

"Шаг за шагом мы отделили опухоль от здоровых тканей и полностью ее удалили. Нам удалось избежать осложнений, травматизации здорового мозгового вещества и какой-либо кровопотери. Все вмешательство заняло у нас 3,5 часа. Результаты гистологического исследования показали, что опухоль была пилоидной астроцитомой низкой степени злокачественности, поэтому проведение химио- или лучевой терапии не потребовалось", — рассказал Дмитрий Рещиков, врач нейрохирургического отделения.