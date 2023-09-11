Невролог перечислила основные причины мигрени

По словам специалиста, причиной сильных головных болей могут стать в том числе гормональные изменения у женщин. В данном случае речь идет о менструации, климаксе и приеме оральных контрацептивов.

Есть и другие, менее очевидные причины мигрени. Как объяснила невролог, иногда боли проявляются из-за длительных промежутков между приемами пищи, а также от употребления конкретных продуктов. В качестве примера врач назвала сыр, шоколад, цитрусовые, авокадо, орехи, продукты и напитки с содержанием кофеина, а также алкоголь.