Врач объяснил, как избежать усталости глаз при работе за компьютером
Чтобы избежать усталости глаз при работе за компьютером, необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Об этом «Клопс» рассказала врач-офтальмолог Анна Белямова.
«Желательно каждые 40 минут делать перерывы по 10-15 минут для небольших упражнений, смотреть вверх-вниз, влево — вправо, сбрасывать напряжение с глазных мышц. Если вы работаете, постоянно глядя в экран монитора, не забывайте также смотреть поверх него, вдаль. Можно встать, пройтись, ведь тело тоже напряжено», — говорит врач.
При нарушениях зрения доктор советует работать в очках:
«Желательно, если есть аномалии рефракции, использовать очковую коррекцию. Это очень важный момент. Если плохо видно на близком расстоянии, человек начинает тянуться к экрану, так что напрягается шея, мышцы спины, руки».
Важно также, чтобы экран находился не выше 15 см от уровня взгляда. В противном случае можно заработать синдром сухого глаза.
«Экран монитора должен быть выше, чем линия взора, на 10-15 сантиметров для того, чтобы картинка правильно фокусировалась и меньше уставали глаза. Если расстояние больше и пациент смотрит кверху, на 20-30 см выше положенного — так бывает, когда большие либо мониторы, либо телевизоры или люди работают за экранами слежения — в таком случае глазная щель слишком раскрыта и с поверхности испаряется слеза. Это стимулирует синдром сухого глаза, который есть практически у всех, кто работает за компьютером», — объяснил врач.
Как рассказала «Почему болит» офтальмолог Наталья Площанская, самая распространённая причина утомления глаз — близко установленный монитор, тусклый свет настольной лампы. Если вы соблюдаете все правила, а глаза всё равно болят, надо обратиться за консультацией к врачу.
«Когда глаза работают вблизи, то обостряются многие патологии. Например, у человека может проявиться астигматизм либо дальнозоркость. А может быть сходящееся и расходящееся косоглазие», — считает доктор.
Тёмный цвет линз солнцезащитных очков вовсе не гарантирует безопасность глаз.