Врач объяснил, как избежать усталости глаз при работе за компьютером

«Экран монитора должен быть выше, чем линия взора, на 10-15 сантиметров для того, чтобы картинка правильно фокусировалась и меньше уставали глаза. Если расстояние больше и пациент смотрит кверху, на 20-30 см выше положенного — так бывает, когда большие либо мониторы, либо телевизоры или люди работают за экранами слежения — в таком случае глазная щель слишком раскрыта и с поверхности испаряется слеза. Это стимулирует синдром сухого глаза, который есть практически у всех, кто работает за компьютером», — объяснил врач.