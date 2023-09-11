Врач назвала лучшее время для вакцинации от гриппа

В Петербурге 28 августа стартовала прививочная кампания от гриппа, которая продлится до декабря. Врач-эпидемиолог Зинаида Калинина рассказала, кому и когда стоит сделать прививку.

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Эксперт отметила, что по оценкам специалистов ВОЗ, каждый год во всем мире регистрируется миллиард случаев заболеваний гриппом, 3–5 миллионов тяжелых случаев и до 650 тысяч случаев летальных исходов.

Вакцинацию от гриппа нужно проходить ежегодно, так как меняется штаммовый состав вакцин. Лучшее время для вакцинации — сентябрь-октябрь, так как с ноября заболеваемость резко возрастает.

Обязательно стоит проходить вакцинацию пожилым людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам. Врач уточнила, что вакцинация беременных защищает от осложнений маму и снижает риск заболевания ребенка. Также вакцинируются взрослые, работающие в медицинских, образовательных организациях, работники торговли, транспорта, социальной, коммунальной сфер.

Среди противопоказаний для прививки эксперт выделила наличие реакции на предыдущее введение гриппозных вакцин и на белок куриного яйца, передает газета «Петербургский дневник».

Накануне стало известно, что во все петербургские поликлиники поступила необходимая вакцина от гриппа. Суммарно планируется вакцинировать около 60 процентов петербуржцев, то есть 3,2 миллиона жителей, передает Neva.Today.