Врач рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса «Пирола»

Новый штамм коронавирусной инфекции «Пирола» оказался самым заразным из всех ее разновидностей, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, заболеваемость коронавирусом осенью может возрасти, однако это явление не будет представлять особой опасности. Врач подчеркивает, что смертность от COVID-19 находится на крайне низком уровне.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что новый штамм «Пирола» назван в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца. Он появился в организме человека, больного ВИЧ-инфекцией. По словам специалиста, данный штамм обладает наибольшим количеством мутаций в спайк-белках, что делает его самым заразным из всех коронавирусов. Однако он не обладает большей летальностью, чем другие штаммы.

Было бы страшно, если бы [штамм «Пирола»] повышал смертность. Было четыре типа, появился пятый, заразимся все, переболеем и все будет хорошо, — рассказала Малышева.

От нового вида коронавирусной инфекции также можно защититься, если следовать ряду простых правил. В частности, врачи рекомендуют россиянам проводить больше времени на свежем воздухе и проветривать помещения. Это обусловлено тем, что осенью многие отказываются от проветриваний из-за прохладной погоды. Такие условия способствуют лучшему распространению вирусов и других патогенов. Также врачи советуют не выходить из дома, если появились симптомы ОРЗ. Они могут указывать как на риновирус, так и на коронавирус.