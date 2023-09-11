Названа главная причина мигрени

Есть несколько причин возникновения мигрени, но одна из них основная. Подробности рассказала врач-невролог медицинского центра «Неболит» Марина Трубицына.

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«Провоцирующими факторами для развития приступа мигрени являются стресс, переутомление, погода, гормональные изменения у женщин (менструация, климакс, прием оральных контрацептивов)», – отметила специалист.

По словам Трубицыной, мигрень может из-за сильного чувства голода. Некоторые продукты также могут спровоцировать головную боль: сыр, шоколад, цитрусовые, авокадо, орехи, кофеиносодержащие продукты и напитки, включая алкоголь. Чтобы избежать головных болей, следует наладить режим сна и сократить интенсивные физические нагрузки, передает «Мослента».