Врач озвучила алгоритм действий при анафилактическом шоке

При возникающем при попадании аллергена в организм анафилактическом шоке необходимо незамедлительно устранить контакт с причиной приступа. Об этом порталу NEWS.ru рассказала терапевт Виктория Иванова.

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По словам специалиста, скорость развития анафилактического шока зависит от того, каким путем аллерген проник в организм. Например, если он попал в организм внутривенно, то острая реакция проявится через 30–60 секунд. А в случае аллергии на пищу – через 15–90 минут.

Вне зависимости от причины требуется как можно скорее прервать контакт с аллергеном, отмечает врач. Так, в случае укуса насекомого необходимо сразу же вынуть жало и приложить к пораженному месту лед. Если анафилаксию вызвала пища, то следует убрать ее остатки из полости рта, прополоскать его и по возможности промыть желудок.

Также необходимо вызвать скорую помощь, а во время ожидания приезда специалистов – наблюдать за состоянием пострадавшего, его дыханием и пульсом. В случае тошноты человека необходимо повернуть на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные органы, и уложить его с приподнятыми ногами на 45 градусов, объяснила терапевт.