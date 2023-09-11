Глава Роспотребнадзора объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа
В России началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", – заявила руководитель службы на Восточном экономическом форуме.
По словам Поповой, в 2023 году ожидается подъем заболеваемости гриппом средней интенсивности, и начнется он ориентировочно в ноябре-декабре. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в регионы уже поставили почти 45% от необходимого объема вакцин.
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