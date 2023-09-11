В России началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщают " РИА Новости " с ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой .

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", – заявила руководитель службы на Восточном экономическом форуме.

По словам Поповой, в 2023 году ожидается подъем заболеваемости гриппом средней интенсивности, и начнется он ориентировочно в ноябре-декабре. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в регионы уже поставили почти 45% от необходимого объема вакцин.