Врач заявила, что каждый десятый россиянин страдает мигренью
В РФ мигренью страдает около 12% населения, при этом за врачебной помощью обращаются меньше половины пациентов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог Мария Рыжова в преддверии Международного дня борьбы с мигренью, который отмечается ежегодно 12 сентября.
«Около 12% населения России страдает мигренью. Важным фактом, зафиксированным в эпидемиологических исследованиях, является низкий процент обращения пациентов с мигренью к врачам – менее 50% пациентов. Кроме того, не всегда пациенты на приеме получают правильный диагноз и лечение. А среди тех, кто получает, – менее 30% удовлетворены результатами лечебного процесса. Таким образом, мигрень может переходить в более тяжелую хроническую форму, которая гораздо хуже поддается лечению», – сказала врач.
Она подчеркнула, что мигрень не несет угрозы для жизни, однако существенно ухудшает ее качество, так как из-за приступов головной боли человеку сложно функционировать.
«В развитии мигрени большую роль играет наследственность, а также образ жизни. Считается, что это недуг людей с высоким уровнем ответственности, которые много работают, мало отдыхают в течение недели, а в выходные предпочитают отсыпаться. Достаточно часто избыточный сон в выходные дни или длительный перерыв в приеме пищи на работе запускают приступ мигрени. Поэтому для профилактики этого состояния следует в первую очередь наладить режим сна и питания», – добавила Мария Рыжова.
Кроме того, людям, уже столкнувшимся с эпизодами мигрени, следует регулярно заниматься спортом, подчеркнула специалист.
«На сегодняшний день в нашей практике активно используются новейшие методики для лечения мигреней, среди которых введение моноклональных антител, применение ботулотоксинов, а также использование транскраниальной магнитной стимуляции, способной эффективно снижать частоту и интенсивность приступов», – рассказала Мария Рыжова.