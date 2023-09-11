Врач заявила, что каждый десятый россиянин страдает мигренью

«В развитии мигрени большую роль играет наследственность, а также образ жизни. Считается, что это недуг людей с высоким уровнем ответственности, которые много работают, мало отдыхают в течение недели, а в выходные предпочитают отсыпаться. Достаточно часто избыточный сон в выходные дни или длительный перерыв в приеме пищи на работе запускают приступ мигрени. Поэтому для профилактики этого состояния следует в первую очередь наладить режим сна и питания», – добавила Мария Рыжова.