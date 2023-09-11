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Гастроэнтеролог Вялов рассказал, как устранить чувство тяжести после переедания

Справиться с чувством тяжести после переедания помогает холодная вода или газировка. Об этом в своем телеграмм-канале заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Врач рассказал, как устранить чувство тяжести после переедания
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По словам специалиста, при попадании в желудок эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует ищу. В результате желудок освобождается, а неприятные симптомы проходят.

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"Основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная и желчный. Но пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная характеризуется длительными болями", – объяснил гастроэнтеролог.

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