Врач рассказал, как устранить чувство тяжести после переедания

Гастроэнтеролог Вялов рассказал, как устранить чувство тяжести после переедания
Справиться с чувством тяжести после переедания помогает холодная вода или газировка. Об этом в своем телеграмм-канале заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
По словам специалиста, при попадании в желудок эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует ищу. В результате желудок освобождается, а неприятные симптомы проходят.
"Основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная и желчный. Но пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная характеризуется длительными болями", – объяснил гастроэнтеролог.
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