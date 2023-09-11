Врач рассказал, как устранить чувство тяжести после переедания

Справиться с чувством тяжести после переедания помогает холодная вода или газировка. Об этом в своем телеграмм-канале заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов .

По словам специалиста, при попадании в желудок эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует ищу. В результате желудок освобождается, а неприятные симптомы проходят.