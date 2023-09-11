Врач предупредила о вреде лежачего положения после еды
После полноценного приёма пищи многие отмечают желание прилечь, отдохнуть, поспать. Оказывается, принимать горизонтальное положение на полный желудок – не правильно и даже опасно. Об этом в своём канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Врач объясняет: перемещаясь в горизонтальное положение сразу после обеда, человек получает риски образования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
«Если грубо, нижние отделы пищевода и верхние отделы желудка могут переместиться в грудную полость, над диафрагмой», – поясняет доктор Павлова.
Диафрагма – это мышечный орган, отделяющий грудную полость от брюшной. В самых запущенных случаях вместе с желудком грыжу образует и кишечник. Проявляется это такими симптомами: изжога, отрыжка, икота, рвота, боли за грудиной, тахикардия, боли в области сердца, одышка, кашель, посинение кожи после еды, дисфагия.
С возрастом риски получения грыжи возрастают: процессы старения приводят к утрате клетками эластичности. Это ведёт за собой ряд опасных последствий, включая фатальные ситуации.
Врач рекомендует после обеда воздерживаться от желания прилечь. Лучше просто посидеть. Горизонтальное положение можно принимать спустя примерно 2,5 часа.