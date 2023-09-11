Врач предупредила о вреде лежачего положения после еды

После полноценного приёма пищи многие отмечают желание прилечь, отдохнуть, поспать. Оказывается, принимать горизонтальное положение на полный желудок – не правильно и даже опасно. Об этом в своём канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Врач объясняет: перемещаясь в горизонтальное положение сразу после обеда, человек получает риски образования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

«Если грубо, нижние отделы пищевода и верхние отделы желудка могут переместиться в грудную полость, над диафрагмой», – поясняет доктор Павлова.

Диафрагма – это мышечный орган, отделяющий грудную полость от брюшной. В самых запущенных случаях вместе с желудком грыжу образует и кишечник. Проявляется это такими симптомами: изжога, отрыжка, икота, рвота, боли за грудиной, тахикардия, боли в области сердца, одышка, кашель, посинение кожи после еды, дисфагия.

С возрастом риски получения грыжи возрастают: процессы старения приводят к утрате клетками эластичности. Это ведёт за собой ряд опасных последствий, включая фатальные ситуации.