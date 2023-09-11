Врач предупредила об опасности ряда лекарств для детей

Лекарства могут серьезно навредить здоровью ребенка. В данном случае речь идет в том числе об аспирине и некоторых антибиотиках, заявила "Известиям" врач-педиатр для детей Ольга Татаркина.

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По словам специалиста, детям до 8 лет запрещено принимать антибиотики из группы тетрациклинов, так как они замедляют процесс образования костной ткани. Это грозит замедлением роста ребенка и повреждением его зубной эмали.

Антибиотики из группы аминогликозидов при применении в качестве системного препарата, в свою очередь, могут привести к глухоте. Поэтому детям до 14 лет они назначаются исключительно по жизненным показаниям, объяснила врач.

Даже со многим хорошо известным и широко применяемым аспирином следует быть осторожным. Так, при приеме ребенком в возрасте до 16 лет лекарство может привести к тяжелому поражению печени и, в результате, к повреждению ткани головного мозга, именуемому синдромом Рея, предупредила педиатр.

В заключение эксперт рекомендовала не назначать ребенку лечение самостоятельно и обращаться за консультацией к врачам.