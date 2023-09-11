Врач назвала опасные последствия боли в ухе

Терапевт Иванова: из-за отита можно оглохнуть. Многие привыкли не бегать по врачам, а до последнего лечиться своими силами или вообще этого не делать. При этом по началу такие люди могут даже не обращать внимание на проблему. Так бывает с отитом: пока воспаление и боль небольшие, о лечении мало кто думает. Правда, с ним лучше быть поосторожнее. Рассказываем о последствиях.

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Последствия отита

Как рассказала терапевт Виктория Иванова, запущенный отит может стать хроническим и привести к полной потере слуха. А если инфекция попадёт вглубь из внешнего уха, то не исключено развитие арахноидита (воспаление паутинной оболочки головного или спинного мозга), менингита и даже абсцесса мозга.

Врач объяснила, что отит также может вылиться в:

ухудшение слуха;

поражение слуховых и лицевых нервов;

паралич.

Помимо этого, внутренний отит нередко приводит к проблемам с равновесием, пространственной ориентацией и вызывает тугоухость. Ещё одно вероятное осложнение — гнойное разрушение костей.

Так что при первых подозрениях нужно идти ко врачу. Вот главные тревожные звоночки:

боль в ушах;

ощущение заложенности;

выделения из ушей.

Как лечить отит

Ранее терапевт Виктория Иванова объяснила, что отит может проявляться общей слабостью и недомоганием, а также повышением температуры.