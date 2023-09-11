Врач назвала опасные последствия боли в ухе
Терапевт Иванова: из-за отита можно оглохнуть. Многие привыкли не бегать по врачам, а до последнего лечиться своими силами или вообще этого не делать. При этом по началу такие люди могут даже не обращать внимание на проблему. Так бывает с отитом: пока воспаление и боль небольшие, о лечении мало кто думает. Правда, с ним лучше быть поосторожнее. Рассказываем о последствиях.
Последствия отита
Как рассказала терапевт Виктория Иванова, запущенный отит может стать хроническим и привести к полной потере слуха. А если инфекция попадёт вглубь из внешнего уха, то не исключено развитие арахноидита (воспаление паутинной оболочки головного или спинного мозга), менингита и даже абсцесса мозга.
Врач объяснила, что отит также может вылиться в:
- ухудшение слуха;
- поражение слуховых и лицевых нервов;
- паралич.
Помимо этого, внутренний отит нередко приводит к проблемам с равновесием, пространственной ориентацией и вызывает тугоухость. Ещё одно вероятное осложнение — гнойное разрушение костей.
Так что при первых подозрениях нужно идти ко врачу. Вот главные тревожные звоночки:
- боль в ушах;
- ощущение заложенности;
- выделения из ушей.
Как лечить отит
Ранее терапевт Виктория Иванова объяснила, что отит может проявляться общей слабостью и недомоганием, а также повышением температуры.
Но лечится болезнь обычно консервативными методами. При гнойном среднем отите необходима активная антибактериальная терапия, а при остром среднем могут назначить физиотерапевтические процедуры — те же прогревания. Среди популярных физиопроцедур также — лазеротерапия, тубус-кварц, электрофорез, светолечение и ультрафиолетовое облучение. Хирургическое вмешательство, как правило, нужно только в крайнем случае.