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Врач назвала опасные последствия боли в ухе

Терапевт Иванова: из-за отита можно оглохнуть. Многие привыкли не бегать по врачам, а до последнего лечиться своими силами или вообще этого не делать. При этом по началу такие люди могут даже не обращать внимание на проблему. Так бывает с отитом: пока воспаление и боль небольшие, о лечении мало кто думает. Правда, с ним лучше быть поосторожнее. Рассказываем о последствиях.

Врач назвала опасные последствия боли в ухе
© Секрет Фирмы

Последствия отита

Как рассказала терапевт Виктория Иванова, запущенный отит может стать хроническим и привести к полной потере слуха. А если инфекция попадёт вглубь из внешнего уха, то не исключено развитие арахноидита (воспаление паутинной оболочки головного или спинного мозга), менингита и даже абсцесса мозга.

Врач объяснила, что отит также может вылиться в:

  • ухудшение слуха;
  • поражение слуховых и лицевых нервов;
  • паралич.

Помимо этого, внутренний отит нередко приводит к проблемам с равновесием, пространственной ориентацией и вызывает тугоухость. Ещё одно вероятное осложнение — гнойное разрушение костей.

Так что при первых подозрениях нужно идти ко врачу. Вот главные тревожные звоночки:

  • боль в ушах;
  • ощущение заложенности;
  • выделения из ушей.

Как лечить отит

Ранее терапевт Виктория Иванова объяснила, что отит может проявляться общей слабостью и недомоганием, а также повышением температуры.

Но лечится болезнь обычно консервативными методами. При гнойном среднем отите необходима активная антибактериальная терапия, а при остром среднем могут назначить физиотерапевтические процедуры — те же прогревания. Среди популярных физиопроцедур также — лазеротерапия, тубус-кварц, электрофорез, светолечение и ультрафиолетовое облучение. Хирургическое вмешательство, как правило, нужно только в крайнем случае.

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