Онколог назвал виды рака, которые могут возникнуть из-за курения
Курение – это самоубийство, заявил онколог Евгений Черемушкин. Дым от сигарет воздействует на органы, нервную систему и сосуды. Подробнее об этом врач рассказал «ФедералПресс».
«От курения, конечно же, страдают легкие, как первый барьер, куда поступает токсичный дым. Но также он попадает и в пищеварительный тракт», – сказал врач.
По словам Черемушкина, курение может спровоцировать рак легких и возникновение злокачественных опухолей пищевода, желудка и так далее. Ротоглотка связана и с дыхательными путями, и с пищеварительной трубкой, поэтому токсины успевают везде подействовать.
«Эта привычка погубила столько людей, сколько не погибало за все войны вместе взятые», – добавил онколог.