Сомнолог назвал вредную привычку, которая негативно влияет на сон

Зависимость от никотина наиболее сильно влияет на качество сна. Об этом в беседе с «ФедералПресс» сообщил врач сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

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Врач считает, что для хорошего сна лучше совсем отказаться от сигарет.

«Никотин, содержащийся в сигаретах, обладает еще большим стимулирующим эффектом, чем кофеин. Прекращение курения может значительно улучшить сон. По крайней мере, постарайтесь не курить за 2 часа до сна», – рекомендует сомнолог.