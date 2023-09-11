Сомнолог назвал вредную привычку, которая негативно влияет на сон
Зависимость от никотина наиболее сильно влияет на качество сна. Об этом в беседе с «ФедералПресс» сообщил врач сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
Врач считает, что для хорошего сна лучше совсем отказаться от сигарет.
«Никотин, содержащийся в сигаретах, обладает еще большим стимулирующим эффектом, чем кофеин. Прекращение курения может значительно улучшить сон. По крайней мере, постарайтесь не курить за 2 часа до сна», – рекомендует сомнолог.
По словам Бузунова, необходимо соблюдать умеренность и в потреблении спиртных напитков. Малые дозы алкоголя - 50 гр водки или 200 гр вина – вреда не принесут, однако существенное увеличение дозы в три-четыре раза способно уменьшить длительность глубоких стадий сна и обусловить прерывистый, неосвежающий сон.