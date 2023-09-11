Ученые рассказали, передозировка какими витаминами грозит раком

Ученые из Швеции провели исследование и выяснили, что при передозировке некоторые витамины могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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Как пишет журнал The Journal of Clinical Investigation, такие риски характерны для витаминов Е и С. Специалисты установили, что превышение концентрации этих витаминов стимулирует рост новых кровеносных сосудов, в результате чего происходит перенасыщение тканей кислородом. Кроме того, витамины С и Е являются антиоксидантами и подавляют окислительные процессы в тканях.

Эти условия, по словам ученых, являются благоприятными для развития раковых клеток. Проведя исследования на грызунах, специалисты выяснили, что при переизбытке потребления витаминов С и Е в организме наблюдается рост кровеносных сосудов, в том числе и в злокачественной опухоли.