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Эндокринолог Павлова рассказала, какая перемена во внешности может указывать на рак

Эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала, какая перемена во внешности может указывать на рак.

Эндокринолог рассказала, какая перемена во внешности указывает на рак
© Unsplash

По словам медика, следует насторожиться, если вы резко набрали вес или сбросили его.

"Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология", – подчеркнула врач.

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Эксперт также посоветовала молодым людям обратить внимание на "признаки старения", в числе которых морщины, отекшие веки, а также тусклый цвет лица.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему рак все чаще находят у молодых.

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