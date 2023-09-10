Эндокринолог рассказала, какая перемена во внешности указывает на рак

Эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала, какая перемена во внешности может указывать на рак.

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По словам медика, следует насторожиться, если вы резко набрали вес или сбросили его.

"Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология", – подчеркнула врач.