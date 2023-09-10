Эндокринолог рассказала, какая перемена во внешности указывает на рак

Эндокринолог Павлова рассказала, какая перемена во внешности может указывать на рак
Эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала, какая перемена во внешности может указывать на рак.
По словам медика, следует насторожиться, если вы резко набрали вес или сбросили его.
"Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология", – подчеркнула врач.
Эксперт также посоветовала молодым людям обратить внимание на "признаки старения", в числе которых морщины, отекшие веки, а также тусклый цвет лица.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему рак все чаще находят у молодых.
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