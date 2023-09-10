Обладатели этой группы крови живут дольше всех

Максимальная продолжительность жизни обнаружена среди носителей первой группы крови. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Медицинская статистика доказывает, что группа крови оказывает влияние на продолжительность жизни человека. Это связано с тем, что характеристики набора антител, антигенов и эритроцитов крови определяют предрасположенность к опасным болезням.

Например, обладатели первой группы крови чаще подвержены инфарктам, а второй плохо переносят модную болезнь коронавирус. Люди с третьей группой крови довольно часто страдают от ревматизма и желчно-каменной патологии. "Четверки" больше других склонны к развитию деменции. Таким образом, можно прийти к выводу, что свои болезни есть у всех, но некоторые не настолько критичны.

В результате проведенного исследования специалисты узнали, что максимальная продолжительность жизни – у носителей первой группы крови. Именно они обладают устойчивы ко многим заболеваниям. А вот обладатели второй группы крови больше подвержены сахарному диабету и инфекционным и вирусным заболеваниям. Кроме того, они подвержены стрессам и синдрому хронической усталости.