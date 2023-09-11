Эндокринолог назвала признаки, указывающие на сбои в организме

На сбои в организме могут указать резкие изменения во внешности, например проблемы с весом, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что человек на фоне заболеваний может набрать лишние килограммы или же сильно похудеть за короткий срок, сообщают СМИ. Специалист уточнила, что переедание может свидетельствовать о психологических проблемах или неразрешенных эмоциональных конфликтах.

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Павлова советует обращать внимание на поведение близкого человека. Резкие перемены в личности и настроении могут стать тревожными сигналами о сбоях в организме. Врач отметила, что речь может идти как о депрессии, так и о проблемах с гормонами и с эндокринной системой.

Внезапное появление морщин в раннем возрасте, отеки, тусклый цвет лица часто указывают на проблемы со здоровьем. Они могут оказаться признаками сердечно-сосудистых заболеваний, болезней эндокринной или мочевыделительной систем. Отеки часто появляются на фоне проблем с щитовидной железой или почками. Павлова порекомендовала посетить врача при наличии подобных симптомов.