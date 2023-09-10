Врач рассказала, что делать при синдроме хронической усталости

Врач Екатерина Демьяновская пообщалась с журналистами RT и рассказала, чего стоит избегать при синдроме хронической усталости.

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По словам эксперта, синдром хронической усталости может свидетельствовать сразу о нескольких возможных заболеваниях. В их число входят анемия, депрессия, заболевания инфекционные и онкологические, а также проблемы с щитовидной железой.

Наиболее часто такой синдром развивается после только что перенесенных вирусных заболеваний и лечением может стать только лишь корректировка образа жизни и полноценный, здоровый сон.

Помимо этого важно наладить психоэмоциональный фон (это можно сделать с помощью психотерапевта, если самому вернуться в ресурсное состояние не удается), пролечить хронические заболевания дыхательных путей, если таковые имеются, и особое внимание уделить питанию.

«При синдроме хронической усталости особенно важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от конфеты или кусочка торта наступает спад и человек может чувствовать себя истощённым», — заключила собеседница RT.