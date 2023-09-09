Можно ли лысым людям посещать бассейн без шапочки

"Средства для обеззараживания воды агрессивно воздействуют на стержень волоса, приводя к сухости, ломкости и посеченным кончикам. Помимо того, шапочки делают плавание более безопасным, особенно для детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья — они становятся более заметными в воде", — добавила она.