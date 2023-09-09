Онколог рассказал, как связаны рак и лишний вес

«Жизнь приучила нас к тому, что у нас на завтрак — кофе, в обед — три кофе, а на ужин стол из пяти блюд. При том мы весь день не ели, поэтому надо пожирнее, повкуснее и побольше. И всё это сопровождается алкоголем изо дня в день», — отметил врач.