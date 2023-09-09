Калининградский онколог рассказал, как связаны рак и лишний вес
Избыточный вес и ожирение — это не только проблема эстетического характера, но и серьёзная угроза для здоровья. Об этом в прямом эфире радио « Комсомольская правда — Калининград» рассказал главный врач межрайонной больницы №1 в Пионерске, онколог Григорий Лапшов.
«Ожирение приводит к гормональной перестройке, что, в свою очередь, приводит к онкологии. Плюс у всех людей с ожирением есть проблемы с ЖКТ: заболевания поджелудочной железы, нарушена выработка инсулина», — прокомментировал Лапшов.
Онколог посоветовал калининградцам внимательно следить за своим рационом питания и весом.
«Жизнь приучила нас к тому, что у нас на завтрак — кофе, в обед — три кофе, а на ужин стол из пяти блюд. При том мы весь день не ели, поэтому надо пожирнее, повкуснее и побольше. И всё это сопровождается алкоголем изо дня в день», — отметил врач.
Образ современного человека способствует набору массы тела. Очень важно отказаться от жареной пищи, поскольку масло, в котором её жарят, — опасный канцероген. Следует соблюдать диету, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.