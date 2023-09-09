Кардиолог предупредил об опасности популярного метода лечения изжоги

Прибегать к помощи пищевой соды при изжоге не следует, так как ее употребление может навредить здоровью. О возможных опасных последствиях следования популярному методу лечения изжоги в эфире своей авторской программы рассказал кардиолог Александр Мясников.

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По словам специалиста, прием соды в больших количествах может нарушить работу почек и привести к определенным кислотно-щелочным изменениям. Вещество помогает справиться с дискомфортом, однако намного безопаснее прибегать к другим методам лечения – например, специально предназначенным для этой цели лекарствам.

Во избежание неприятных ощущений специалист рекомендовал не переедать, есть маленькими порциями и не заниматься спортом после еды.