Американец подхватил загадочную болезнь на Филиппинах

Американец Армандо Рамос подхватил загадочную болезнь во время поездки на Филиппины и теперь борется жизнь. На историю 53-летнего мужчины обратило внимание издание People.

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Мужчина прилетел в страну по семейным делам и сначала ощутил симптомы, похожие на симптомы гриппа — усталость и боль в горле, — а после был госпитализирован и оказался на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После госпитализации его состояние стремительно ухудшалось: врачи диагностировали у него пневмоторакс, воспаление мозга, осложнения на сердце и печень, обнаружили первые признаки почечной недостаточности.

У Рамоса не нашли ни коронавируса, ни гриппа. Это загадка, мы не знаем, что с ним происходит.

«Это так же страшно, как в пандемию, когда никто не знал, что делать. Вы лечите симптомы, но не понимаете их причины», — поделилась с журналистами дочь больного Эмма.