Сомнолог объяснила, почему осенью трудно просыпаться

«Я бы хотела предостеречь слушателей от того, чтобы набрасываться на кофе. Потому что это прямой путь к бессоннице и повышению стресса, как ни странно. А вот что касается пробуждения, то есть и другие альтернативные способы повышения бодрости: яркий бело-голубой свет, те же самые гаджеты могут подойти, небольшая зарядка. Всё, что повышает температуру, пульс, либо артериальное давление. Можно элементарно позавтракать, уже будет польза, потому что мы либо едим, либо спим, третьего не дано.

Если делать это регулярно, я имею в виду вставать в одно и то же время, то это будет помогать вставать более бодрыми. Потому что организм к этому готов, он на это рассчитывает. Если вы соблюдаете свой режим, то пробуждение будет гораздо легче, чем если бы вы его меняли каждый раз по несколько часов в ту или иную сторону».