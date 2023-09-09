Сомнолог объяснила, почему осенью трудно просыпаться

Сомнолог объяснила причины затруднительного пробуждения осенью
Когда уменьшается световой день, в крови растёт концентрация гормона мелатонина. Чтобы легче просыпаться, нужно делать зарядку и не «набрасываться» на кофе, так как злоупотребление напитком ведёт к стрессам.
Жители мегаполисов могут иметь меньше проблем с засыпанием. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила врач-сомнолог Елена Царёва.
«Первое — это уменьшение светового дня. Потому что чем светлее, тем мы более бодрые, активные. Потому что, как только темнеет, начинает вырабатываться мелатонин в крови, который переключает нас с бодрствования на сон. И, начиная с осенних месяцев и достигая максимума в зимние, мы стремимся к более длительному сну. И сонливость может появляться раньше. Правда, это в природе так работает, но, учитывая, что мы чуть ли не 24 часа находимся под воздействием яркого бело-голубого света, особенно если мы долго работаем в офисных помещениях, где такой свет преобладает, то проблемы с сонливостью вечером редко возникают у жителей больших городов. Тем не менее, такое возможно».
Качество сна может ухудшаться из-за чрезмерных физических нагрузок, добавила Царёва.
«Вторая причина, которая может приводить к сложности пробуждения, это увеличение нагрузки. Как психической, так и физической, — у кого какой род деятельности. Причём это касается и детей, и взрослых, потому что заканчиваются отпуска, каникулы, начинается школа, работа, у кого-то учёба в институтах, которая ещё больше даёт нагрузки. Соответственно, при повышении нагрузки организму нужно больше времени на восстановление. И вполне возможно, что ухудшение самочувствия при пробуждении может свидетельствовать о том, что при повышении нагрузки качество либо длительность сна страдают».
На ускорение процесса пробуждения влияет также преобладание яркого бело-голубого света в помещении, добавила врач. Стоит соблюдать режим, отметила Царёва.
«Я бы хотела предостеречь слушателей от того, чтобы набрасываться на кофе. Потому что это прямой путь к бессоннице и повышению стресса, как ни странно. А вот что касается пробуждения, то есть и другие альтернативные способы повышения бодрости: яркий бело-голубой свет, те же самые гаджеты могут подойти, небольшая зарядка. Всё, что повышает температуру, пульс, либо артериальное давление. Можно элементарно позавтракать, уже будет польза, потому что мы либо едим, либо спим, третьего не дано.
Если делать это регулярно, я имею в виду вставать в одно и то же время, то это будет помогать вставать более бодрыми. Потому что организм к этому готов, он на это рассчитывает. Если вы соблюдаете свой режим, то пробуждение будет гораздо легче, чем если бы вы его меняли каждый раз по несколько часов в ту или иную сторону».