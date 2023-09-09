Врачи избавили Костромскую область от смертельной завозной болезни

За все время в лабораториях подтвердили, что корью заразилось 17 человек. Большинство случаев – завозные из других регионов и стран. В Костромской области сразу же создали специальный штаб по борьбе с этой опасной болезнью. Медики проводили обходы и искали горожан с признаками кори. Кроме того, в регионе массово проводили вакцинацию. Врачи до сих пор продолжают прививать костромичей, чтобы выработать иммунитет к заболеванию.