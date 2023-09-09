Оторванную руку вернули на место

Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета сотворили настоящее чудо - восстановили малышу полностью оторванную стиральной машиной до локтя конечность. Ребенок каким-то образом открыл работающую стиральную машинку и засунул в нее руку до локтя. В то же мгновение руку оторвало. Трагическое происшествие случилось в городе Семенове Нижегородской области.

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Мальчик потерял много крови. Так что сначала врачам пришлось делать ему переливание. Пока малышу спасали жизнь в местной больнице города Семенова, из Нижнего Новгорода за ним уже вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

К настоящему моменту ребенок перенес четыре операции. Целая команда врачей разного профиля - реабилитологи, травматологи и врачи микрохирургического отделения ПИМУ - делали все возможное, чтобы оторванная рука заново прижилась, чтобы соединить порванные нервы, мышцы, кровеносные сосуды и нарастить сломанные кости. В итоге сейчас мальчик уже может шевелить пальцами и брать некогда оторванной рукой крупные предметы. Возможно, мелкая моторика в этой руке у него никогда не восстановится. Но все же это лучше, чем ходить с протезом.