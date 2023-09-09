Вирусолог назвал условие заболевания гриппом и COVID-19 одновременно

«Хотя пандемия в целом считается официально законченной, на самом деле вирус есть, и довольно много заболеваний. За последние четыре месяца, которые прошли после того, как было объявлено о прекращении пандемии и уже заболело порядка семи миллионов человек. Ковида все равно стоит опасаться, ожидать осенью некоторого подъема — это правильно, скорее всего, поднимется. Но, конечно, он уже не достигнет тех масштабов, которые были последней зимой и особенно зимой 2022 года, когда миллионы людей заболевали, такого не будет. Грипп тоже к нам приближается, но это, скорее, ближе к зиме», — добавил специалист.