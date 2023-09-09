Врач рассказал о последствиях ротавирусной инфекции

По словам Андрея Кондрахина, ротавирус может спровоцировать другие бактериальные инфекции, которые были в дыхательных путях, обезвоживание, что означает нехватки воды в организме, параллельное организм страдает от расстройств желудочно-кишечного тракта. Если вовремя не взяться за лечение, то самочувствие может ухудшиться и привести до комы.