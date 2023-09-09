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Российский врач рассказал о последствиях ротавирусной инфекции

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, к каким последствиям может привести ротавирусная инфекция.

Врач рассказал о последствиях ротавирусной инфекции
© Ferra.ru

По словам Андрея Кондрахина, ротавирус может спровоцировать другие бактериальные инфекции, которые были в дыхательных путях, обезвоживание, что означает нехватки воды в организме, параллельное организм страдает от расстройств желудочно-кишечного тракта. Если вовремя не взяться за лечение, то самочувствие может ухудшиться и привести до комы.

К коме могут привести дизентерия и сальмонеллез. Они также становятся причиной расстройств желудочно-кишечного тракта и обезвоживания, добавил врач-терапевт.