Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о последствиях ротавирусной инфекции.
По словам Кондрахина, есть несколько осложнений, которые провоцирует ротавирус — новые бактериальные инфекции, обезвоживание, дизентерия и сальмонеллез. Последние два могут привести к коме.
«По тому же принципу, что и ротавирусная инфекция. Начинают вызывать сильное обезвоживание организма в совокупности с расстройством ЖКТ и таким образом приводят к коматозному состоянию», — отметил врач.
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