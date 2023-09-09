Семейный врач Чудаков рассказал, как выявить зарождающееся ожирение

Специалист выделил главные параметры тела - индекс массы тела и объем талии. Чудаков объяснил, что человеку необходимо ежемесячно определять индекс массы тела.

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«У женщин норма составляет 20-22 единицы, у мужчин - от 23 до 25 единиц», - объяснил врач RT.

Существует и нормы объема талии – у женщин он не должен превышать 80 см, у мужчин - 94 см.

При превышении норм есть риск возникновения абдоминального ожирения, когда жировая ткань скапливаются вокруг органов. Это приводит к возникновению сердечно-сосудистым заболеваний, диабета и другим проблемам со здоровьем.

Лишний вес появляется из-за превышения дневного калоража, когда количество потребляемых калорий превышает энергозатраты. Также в мире существует тенденция роста числа человек в ожирением.

Для снижения массы врач посоветовала сократить количество простых углеводов – фастфуда, белого хлеба и сладостей. Также нужно увеличить физическую активность. Помимо этого, нужно получить консультацию у эндокринолога.