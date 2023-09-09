Врач рассказала, кто подвержен риску развития преддиабета

Терапевт, гастроэнтеролог Ольга Ларина объяснила, кто подвержен риску развития диабета.

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— Преддиабет — это раннее нарушение углеводного обмена, при котором показатели гликемии уже превышают норму, но еще не достигли показателей сахарного диабета второго типа, — рассказала она.

По словам врача, на развитие преддиабета влияют наследственность, сердечно-сосудистые заболевания, в частности артериальная гипертензия, и повышенный уровень холестерина.

Специалист предупредила, что риск повышается с каждым годом после 45 лет, при продолжительности сна более десяти часов или менее пяти часов и при абдоминальном ожирении.

— Это объем талии у женщин более 80 сантиметров, у мужчин более 94 сантиметров. Это касается и людей с нормальной массой тела, но имеющих так называемый «животик», — сообщила Ларина в беседе с «Газетой.ру».