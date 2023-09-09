Врач рассказала, кто подвержен риску развития преддиабета

Врач Ларина рассказала, кто подвержен риску развития преддиабета
Терапевт, гастроэнтеролог Ольга Ларина объяснила, кто подвержен риску развития диабета.
— Преддиабет — это раннее нарушение углеводного обмена, при котором показатели гликемии уже превышают норму, но еще не достигли показателей сахарного диабета второго типа, — рассказала она.
По словам врача, на развитие преддиабета влияют наследственность, сердечно-сосудистые заболевания, в частности артериальная гипертензия, и повышенный уровень холестерина.
Специалист предупредила, что риск повышается с каждым годом после 45 лет, при продолжительности сна более десяти часов или менее пяти часов и при абдоминальном ожирении.
— Это объем талии у женщин более 80 сантиметров, у мужчин более 94 сантиметров. Это касается и людей с нормальной массой тела, но имеющих так называемый «животик», — сообщила Ларина в беседе с «Газетой.ру».
Снизить вес безопасно и эффективно при наличии сахарного диабета возможно, но важно понимать, что этот процесс потребует особого внимания к самочувствию и контролю уровня сахара в крови. Практическими рекомендациями для пациентов с сахарным диабетом, желающих похудеть, поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» эндокринолог, главный врач «Клиники Фомина» в Санкт-Петербурге Евгения Соколова.