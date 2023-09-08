Онколог рассказал, почему рак все чаще находят у молодых

«Рак чаще стали находить у молодых, потому что появляется больше вредных привычек. Курение вейпов может приводить к онкозаболеванию, хоть и появились они совсем недавно и подтвердить точную взаимосвязь между заболеваемостью и курением электронных сигарет пока нельзя», – пояснил Лапшов.