Онколог рассказал, почему рак все чаще находят у молодых

Онколог Лапшов рассказал, почему рак все чаще находят у молодых
Врач-онколог Григорий Лапшов рассказал, почему, на его взгляд, онкологические заболевания все чаще затрагивают молодых людей. Его слова прозвучали в эфире радио «Комсомольская правда – Калининград».
По его мнению, распространяемости рака среди молодых способствует курение вейпов и употребление энергетических напитков.
«Рак чаще стали находить у молодых, потому что появляется больше вредных привычек. Курение вейпов может приводить к онкозаболеванию, хоть и появились они совсем недавно и подтвердить точную взаимосвязь между заболеваемостью и курением электронных сигарет пока нельзя», – пояснил Лапшов.
Помимо этого специалист подчеркнул, что энергетические напитки так же способны спровоцировать опасные и угрожающие жизни заболевания из-за повышенного количества сахара в их составе.
Доктор отметил, что не стоит пренебрегать ежегодной диспансеризацией в условиях современной жизни, дабы вовремя диагностировать возможные заболевания.
Ранее "Рамблер" рассказывал, в каком возрасте увеличивается риск развития рака.