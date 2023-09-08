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Онколог Лапшов рассказал, почему рак все чаще находят у молодых

Врач-онколог Григорий Лапшов рассказал, почему, на его взгляд, онкологические заболевания все чаще затрагивают молодых людей. Его слова прозвучали в эфире радио «Комсомольская правда – Калининград».

Онколог рассказал, почему рак все чаще находят у молодых
© Unsplash

По его мнению, распространяемости рака среди молодых способствует курение вейпов и употребление энергетических напитков.

«Рак чаще стали находить у молодых, потому что появляется больше вредных привычек. Курение вейпов может приводить к онкозаболеванию, хоть и появились они совсем недавно и подтвердить точную взаимосвязь между заболеваемостью и курением электронных сигарет пока нельзя», – пояснил Лапшов.

Помимо этого специалист подчеркнул, что энергетические напитки так же способны спровоцировать опасные и угрожающие жизни заболевания из-за повышенного количества сахара в их составе.

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Доктор отметил, что не стоит пренебрегать ежегодной диспансеризацией в условиях современной жизни, дабы вовремя диагностировать возможные заболевания.

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