Врач рассказала, как определить нехватку в организме самого нужного витамина

Риску нехватки витамина D в организме подвержены очень многие. Это особенно актуально зимой. К группе людей с низким уровнем этого витамина в осенне-зимний период можно смело отнести 30–40 % людей всех возрастных групп.

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Замечено, что даже к концу лета его дефицит есть у 8 % взрослых и 13 % подростков. При этом, как правило, какие-либо симптомы, указывающие на этот дефицит, отсутствуют. Но определить, что организму не хватает витамина D, все-таки можно, пишет портал «МедикФорум».

«Во-первых, это постоянная нехватка энергии, усталость. Во-вторых, плохое настроение и депрессия. Третий признак – нездоровая полость рта, поскольку для усвоения кальция, необходимого зубам, нужен оптимальный уровень витамина D», – рассказала врач-нутрициолог Лана Беляева.

Еще один признак – боли в костях и мышцах: пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата хорошо знают о пользе витамина D.

Четвертый признак – частые случаи плохого самочувствия. Нехватка витамина D негативно отражается на функции иммунной системы.