Назван способ снизить риск болезней сердца с помощью питания

Кардиологи провели исследование, результаты которого продемонстрировали, что у людей, никогда не добавляющих в еду соль, риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на 18 процентов ниже, чем у тех, кто ежедневно добавляют соль в пищу. Исследование показало, что у людей, отказавшихся от соли, гораздо ниже риск диагностирования нерегулярного сердцебиения или аритмии.