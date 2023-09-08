Назван способ снизить риск болезней сердца с помощью питания
На ежегодном съезде Европейского общества кардиологов был представлен доклад, который подтвердил пагубное влияние соли на работу сердечно сосудистой системы.
Кардиологи провели исследование, результаты которого продемонстрировали, что у людей, никогда не добавляющих в еду соль, риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на 18 процентов ниже, чем у тех, кто ежедневно добавляют соль в пищу. Исследование показало, что у людей, отказавшихся от соли, гораздо ниже риск диагностирования нерегулярного сердцебиения или аритмии.
Чтобы сделать такие заключения, специалисты проанализировали данные 176 560 человек.
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